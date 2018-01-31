Киев объявил в розыск экс-премьера Азарова и экс-главу Нацбанка Арбузова

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и экс-глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов объявлены в розыск. Такое решение было принято во время расследования уголовного дела против окружения Виктора Януковича, сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко в Facebook.

Луценко отметил, что Азарова обвиняют в незаконном присвоении сжиженного газа производства "Укргаздобычи" и "Укрнафты" в особо крупных размерах. Арбузову инкриминируют соучастие в завладении деньгами "Черноморнефтегаза" при покупке двух самоподъемных буровых установок. Ущерб прокуратура исчисляет в несколько миллиардов гривен.

Отметим, что в июле Печерский суд Киева разрешил Генпрокуратуре начать процедуру заочного осуждения Азарова по делу о приватизации "Укртелекома".