Киев объявил в розыск экс-премьера Азарова и экс-главу Нацбанка Арбузова

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и экс-глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов объявлены в розыск. Такое решение было принято во время расследования уголовного дела против окружения Виктора Януковича, сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко в Facebook.
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Луценко отметил, что Азарова обвиняют в незаконном присвоении сжиженного газа производства "Укргаздобычи" и "Укрнафты" в особо крупных размерах. Арбузову инкриминируют соучастие в завладении деньгами "Черноморнефтегаза" при покупке двух самоподъемных буровых установок. Ущерб прокуратура исчисляет в несколько миллиардов гривен.
Отметим, что в июле Печерский суд Киева разрешил Генпрокуратуре начать процедуру заочного осуждения Азарова по делу о приватизации "Укртелекома".