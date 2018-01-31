В Общественной палате призвали найти способ допуска региональных ТВ-каналов до цифровых мультиплексов

В Общественной палате РФ обсудили перспективы регионального телевидения, призвав рассмотреть вопрос о возможности его включения в цифровое эфирное вещание, передает корреспондент Накануне.RU.

Формирование цифрового тв-пространства в ОП РФ считают прорывным событием 2018 года. Так, член Совета Федерации Александр Башкин обратил внимание на то, что включение цифровых мультиплексов в вещание федеральных каналов является шагом вперед в предоставлении на новом уровне качественной, достоверной информации для российских граждан.

Вместе с тем, на его взгляд, "выплескивание" аналогового наследия уже сегодня вызывает большой общественный резонанс. "С совершенно неожиданной стороны получилось так, что, выплескивая прошлое наследие, мы, не менее фигурально, кажется, можем выплеснуть и младенца. С момента отключения аналоговых передатчиков из бесплатного эфира уйдут все региональные, местные, муниципальные телевизионные каналы", - сказал он.

Башкин напомнил, что когда было объявлено о начале перехода на "цифру", в конкурсе "прекратили разыгрывать частоты для региональных телеканалов". В пример он привел телевидение Астраханской области, в которой было восемь тв-станций со своим вещанием. "Теперь их три, завтра будет ноль, скорее всего", - предположил сенатор.

По мнению члена Совета Федерации, предложение региональным тв-каналам о переходе "в кабель или интернет" не является равноценной заменой эфиру. Таким образом, наносится удар по наименее защищенному телезрителю, считает он.

Как подчеркнул Башкин, региональные телеканалы "помогают сформировать чувство сопричастности к малой родине". И на фоне необходимого все же цифрового развития следует обеспечить допуск региональных ТВ-каналов, "которые, к примеру, имеют оборудование цифровое и признаны в регионе, к включению в цифровые мультиплексы.

Со слов сенатора, этот вопрос был поднят и в Совете Федерации, спикер палаты регионов Валентина Матвиенко призвала найти способ сохранить для бесплатного эфирного вещания региональные телеканалы.