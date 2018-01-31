Путин попросил прощения у российских олимпийцев

Президент РФ Владимир Путин попросил прощения у российских спортсменов-олимпийцев за то, что власти страны не сумели уберечь их от "нападок извне".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на Олимпиаду в Пхёнчхан (Республика Корея) от России отправятся 169 атлетов и 189 официальных лиц, в том числе 80 тренеров. Всех их уже официально зарегистрировал Международный олимпийский комитет.



"Все мы очень хорошо знаем, а вы лучше, чем кто-либо другой, как тяжело достаются победы в современном спорте высоких достижений, чего они стоят, сколько труда для этого нужно приложить, — передаёт РБК слова главы государства, сказанные в учебно-тренировочном центре "Новогорск". — Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно не свойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, с наносными обстоятельствами, с политикой или ещё чем-то".

Но самым тяжёлым, по мнению Путина, является ситуация, "когда в стране в этой связи складывается такая сложная общественная оценка".

"Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить", — сказал президент, обращаясь к олимпийцам.

Затем он высказал слова поддержки спортсменам, не допущенным к Олимпиаде, пожелав им не думать "ни о чём, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм в последнее время", а сосредоточиться на спортивной борьбе.

"Чтобы вы знали, что за вами — как обычно — следят сотни тысяч, миллионы болельщиков, которые вас любят и надеются на вашу победу", — подчеркнул Путин.