В Челябинске уголовное дело экс-полицейского, обвиняемого в краже денег с карты, передано в суд

31.01.2018 16:31 Мск | Челябинск | Михаил Белокрылов

18:31 Екб





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В Челябинске уголовное дело экс-полицейского, обвиняемого в краже денег с карты, передано в суд