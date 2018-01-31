В Челябинске уголовное дело экс-полицейского, обвиняемого в краже денег с карты, передано в суд

В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении экс-начальника отдела уголовного розыска ОП "Центральный" Ильдара Ханова - его обвиняют в краже и превышении должностных полномочий.
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В октябре 2016 года Ханов с банковской карты подозреваемого снял 40 тыс. рублей и распорядился деньгами по собственному усмотрению, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, осуществлявшими оперативное сопровождение уголовного дела.