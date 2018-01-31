ОП: "Переборы" при зачислении первоклашек в Екатеринбурге есть

1 февраля в Екатеринбурге завершается работа горячей линии для родителей детей по приему в первый класс школ, организованная департаментом образования администрации областной столицы, и начинается сам прием заявлений.

Как отметил в беседе с корреспондентом Накануне.RU председатель Общественной палаты (ОП) Свердловской области Станислав Набойченко, к нему лично обращались граждане в связи с нарушениями правил приема.

"В свое время был ряд обращений в мой адрес, люди, например, жаловались на то, что не могут записать ребенка в первый класс, хотя живут рядом со школой. Я как руководитель Общественной палаты общался с [начальником департамента образования администрации Екатеринбурга] Екатериной Сибирцевой. И, как говорится, процесс пошел. Сибирцева – хороший, грамотный специалист с большим опытом работы в школе, знает все нюансы в сфере образования. И то, что "переборы" есть [при формировании первых классов] – тоже. Например, ребенок оказался "неожиданно" прописан по адресу рядом со школой. Хотя живет в совершенно другом районе. Самое гнусное, что это делалось, так сказать, на финансовой основе…"

По словам Набойченко, работа общественников дала свои результаты.

"Мы, конечно, не имеем юридических оснований, чтобы воздействовать на ситуацию, но сила Общественной палаты - в ее авторитете, - считает председатель ОП. – Можем выйти, например, на министра образования региона, пригласить того или иного директора школы для разговора. У нас меры воспитательные. Но нас слушаются, на наши замечания реагируют и, как правило, встают на путь исправления".

Напомним, кампания по зачислению детей стартует с 1 февраля. До 30 июня будет проводится прием детей, проживающих на закрепленной территории (имеющих постоянную или временную регистрацию), а с 1 июля — не проживающих на закрепленной территории (на свободные места). Способы подачи могут быть разными. Первый способ — в общеобразовательные организации. С 1 февраля приемные комиссии начнут работу во всех школах (с 8 до 19 часов). Второй способ подачи заявлений — через многофункциональные центры. В этом году к 9 центрам муниципальных услуг города Екатеринбурга (МКУ ЦМУ) подключились и 16 областных (ГБУ МФЦ). Третий способ — через Единый портал государственный и муниципальных услуг, который начнет работу с 00:00 часов 1 февраля.