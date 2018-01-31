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политика  |  комментариев: 3
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от издателя  |  комментариев: 4


Константин Семин: "Кремлевский доклад" – стандартная политика кнута и пряника для элит Цель "Кремлевского доклада" – оказать давление на российскую элиту. И в этом смысле, я думаю, действия государственных органов власти США будут вполне эффективными. Потому что мы знаем, где находятся слабые места нашей элиты, и прекрасно понимаем, что Запад вполне может дотянуться до них. Просто по ряду причин он раньше этого не делал, рассчитывая на какое-то другое разрешение этой конфликтной ситуации – вероятно, на капитуляцию. Капитуляции явной он не дождался, поэтому действует аккуратно и постепенно.
31.01.2018
экспертное мнение ;
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Новости
31.01.2018 16:12 Мск (18:12 Екб)
экономика | В России
В Госдуме предложили продлить амнистию капитала до 2019 года
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офшоры, оффшоры, доллар, кораблик, отток капиталов, отпуск, море, туризм (2015) | Фото:http://chepetsk-news.ru/

Депутаты Госдумы Андрей Макаров, Павел Крашенинников, Алексей Диденко и Анатолий Аксаков внесли поправки в Налоговый кодекс, продлевающие сроки амнистии капитала. Ранее аналогичное предложение высказал президент России Владимир Путин.

Проектом федерального закона предлагается продлить предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний на период до 1 марта 2019 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Предоставление декларации в ходе второго этапа освобождает от взыскания налогов, связанных с указанным в документах имуществом и счетами, сказано в проекте. Кроме того, освобождаюся от обложения НДФЛ любые доходы в денежной и натуральной форме, которое получает физлицо при ликвидации контролируемой иностранной компании.

Как сообщало Накануне.RU, министр финансов Антон Силуанов заявил, что амнистия капитала 2016 г. не дала результатов, на которые рассчитывали российские власти.

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31.01.2018 16:12 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:12 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.12.2017 09:03 Мск
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Ранее 30.06.2016 08:15 Мск
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Ранее 23.12.2015 07:30 Мск
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В Госдуме предложили продлить амнистию капитала до 2019 года
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