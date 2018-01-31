В Госдуме предложили продлить амнистию капитала до 2019 года

Депутаты Госдумы Андрей Макаров, Павел Крашенинников, Алексей Диденко и Анатолий Аксаков внесли поправки в Налоговый кодекс, продлевающие сроки амнистии капитала. Ранее аналогичное предложение высказал президент России Владимир Путин.

Проектом федерального закона предлагается продлить предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний на период до 1 марта 2019 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Предоставление декларации в ходе второго этапа освобождает от взыскания налогов, связанных с указанным в документах имуществом и счетами, сказано в проекте. Кроме того, освобождаюся от обложения НДФЛ любые доходы в денежной и натуральной форме, которое получает физлицо при ликвидации контролируемой иностранной компании.

Как сообщало Накануне.RU, министр финансов Антон Силуанов заявил, что амнистия капитала 2016 г. не дала результатов, на которые рассчитывали российские власти.