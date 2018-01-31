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Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
политика  |  комментариев: 3
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Константин Семин: "Кремлевский доклад" – стандартная политика кнута и пряника для элит Цель "Кремлевского доклада" – оказать давление на российскую элиту. И в этом смысле, я думаю, действия государственных органов власти США будут вполне эффективными. Потому что мы знаем, где находятся слабые места нашей элиты, и прекрасно понимаем, что Запад вполне может дотянуться до них. Просто по ряду причин он раньше этого не делал, рассчитывая на какое-то другое разрешение этой конфликтной ситуации – вероятно, на капитуляцию. Капитуляции явной он не дождался, поэтому действует аккуратно и постепенно.
31.01.2018
экспертное мнение ;
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Новости
31.01.2018 16:24 Мск (18:24 Екб)
политика | Украина
В Киеве военные пенсионеры заблокировали здание кабмина
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Киев, митинг, отставка, Гройсман, майдан, трагические мероприятия (2017) | Фото: ru.golos.ua

Военные пенсионеры заблокировали входы и выходы кабинета министров Украины. Митингующие требуют повышения социальных выплат.
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Входы и выходы кабмина перекрыли около 150 ветеранов силовых ведомств, которые никого не впускают и не выпускают. Они требуют достойной пенсии "согласно действующему законодательству", отмечает Depo.ua. Вначале пенсионеры попытались штурмовать здание правительства, но им помешал кордон из силовиков.

Участники акции также требуют личной встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, который обещал перерасчет пенсий военным с 1 января.

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31.01.2018 16:24 Мск | Евгений Чернышёв
18:24 Екб


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В Киеве военные пенсионеры заблокировали здание кабмина
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