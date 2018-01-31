В Киеве военные пенсионеры заблокировали здание кабмина

Военные пенсионеры заблокировали входы и выходы кабинета министров Украины. Митингующие требуют повышения социальных выплат.

Входы и выходы кабмина перекрыли около 150 ветеранов силовых ведомств, которые никого не впускают и не выпускают. Они требуют достойной пенсии "согласно действующему законодательству", отмечает Depo.ua. Вначале пенсионеры попытались штурмовать здание правительства, но им помешал кордон из силовиков.

Участники акции также требуют личной встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, который обещал перерасчет пенсий военным с 1 января.