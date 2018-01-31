Бастрыкин прилетел в Сургут и встретился с родителями погибших в ДТП спортсменов

В Сургут прибыл председатель СКР Александр Бастрыкин. Он встретился с родителями погибших в аварии спортсменов, усилил московским сотрудником расследование дел, последовавших за разбирательством в смертельной трагедии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Возвращаемся из Сургута со встречи с Бастрыкиным. Он дал наказы генералам. Те вопросы, которые мы поднимали ранее, вновь стали предметом обсуждения. Добавились и различные вопросы социальной напряженности, которые есть у некоторых родителей. Видно, что Следственный комитет пытается сделать хоть какую-то работу. Бастрыкин извиняется за своих подчиненных. Несмотря на то, что вскоре огласят приговор по нашему делу, следователи СК ведут свою работу", - рассказал Накануне.RU отец одного из погибших детей Сергей Калашник.

Он добавил, что у этой работы, по словам председателя СК, есть "серьезные результаты".

"Нам Бастрыкин, конечно, ни о чем подробно не сказал – тайна следствия. Движения какие-то есть. Нам мэрия Нефтеюганска дала автобус, мы съездили в Сургут. Ездили вместе с адвокатом. Бастрыкин усилил расследование "пост-аварийных" дел тем, что в помощь молодому следователю назначил более опытного коллегу из Москвы. Кроме того, в конце председатель Следственного комитета сказал: в начале марта я вновь прилетаю, мы вновь встречаемся, чтобы подвести итоги того, что случится за это время", - резюмировал Калашник.

Напомним, приговор по громкому уголовному делу огласят в Ханты-Мансийском районном суде 5 февраля.