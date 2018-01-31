СМИ сообщили о стрельбе в московском бизнес-центре "Святогор"

СМИ сообщили о том, что в бизнес-центре "Святогор" возле станции метро "Павелецкая" в Москве произошла стрельба.

"На место происшествия направлены экипажи следственно-оперативной группы. По информации, поступившей на службу "02", в бизнес-центре произошла стрельба, в результате которой есть пострадавшие", - сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

По его словам, все остальные обстоятельства сейчас выясняются.

В правоохранительных органах ситуацию пока не прокомментировали.