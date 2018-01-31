Дольщики самого крупного проблемного объекта в Прикамье проголосовали за создание ЖСК

Большинство дольщиков "Первого пермского микрорайона" проголосовало за создание жилищно-строительного кооператива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя. Решение было принято 30 января на собрании участников долевого строительства. 77% граждан поддержали создание ЖСК. Напомним, что "Первый пермский микрорайон" является самым крупным проблемным объектом в крае. Число пострадавших дольщиков составляет 287 человек.

"Важно, что в результате принятого дольщиками решения, достройка домов будет осуществляться с использованием мер государственной поддержки, разработанной правительством региона: принятого закона Пермского края 144-пк, гарантирующего выплаты субсидий широкому перечню категорий граждан. По предварительным подсчетам 70% дольщиков "Первого пермского" согласно закону в качестве мер адресной поддержки будут направлены субсидии на достройку объекта", - сообщили в министерстве.

Напомним, создать ЖСК краевые власти предлагали еще с апреля прошлого года. С 1 января в силу вступил региональный закон о государственной поддержке обманутых дольщиков. Закон предполагает выплату субсидий пострадавшим гражданам на оплату целевого взноса в ЖСК, требуемого для достройки многоквартирного дома. Перечень категорий граждан, которые получат субсидии, был расширен с учетом предложений самих дольщиков. В частности, новый региональный закон позволит получить господдержку пенсионерами, "ипотечникам", матерям и отцам-одиночкам.

Добавим также, что ранее агентство ипотечного жилищного кредитования по поручению Правительства РФ безвозмездно передало земельные участки Пермскому краю для решения проблем обманутых дольщиков самого крупного объекта - Первого Пермского микрорайона. В министерстве сообщили, что вопрос о наиболее эффективном использовании данных участков будет решен после определения участниками строительства способа достройки объекта- путем создании ЖСК или с помощью привлечения инвестора.