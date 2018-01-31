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В Екатеринбурге осужден поджигатель жилого дома
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поджигатель жилого дома, Екатеринбург (2018) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Сегодня в Екатеринбурге Свердловский областной суд вынес приговор гражданину, который в декабре 2016 года умышленно поджег деревянный жилой дом, в результате этого происшествия погиб пенсионер, а другие жильцы остались без крова. За это деяние судья Андрей Минеев признал подсудимого виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены, - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

поджигатель жилого дома, Екатеринбург(2018)|Фото: ГУ МВД по Свердловской области

По его данным, в декабре 2016 года в дежурную часть полиции города Березовский от представителей пожарной охраны поступило сообщение, что в поселке Монетном на пепелище при разборе завалов обнаружено тело мужчины. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД и представители СК. Сыщики уголовного розыска "по горячим следам" установили личность погибшего. Им оказался один из жильцов уничтоженного огнем дома, пожилой мужчина 1949 года рождения.

"В ходе проведенной проверки полицейские выяснили причину трагедии - четырехквартирный двухэтажный деревянный дом загорелся в результате поджога. Вскоре органы внутренних дел установили, задержали и доставили в территориальное ОВД подозреваемого в данном преступлении - мужчину 1985 года рождения, который ранее имел судимость за причастность к разбойному нападению. На допросе он не стал отпираться и пояснил, что один из жителей сгоревшего дома причинил ему телесные повреждения. Чтобы отомстить, не зная, в какой именно квартире живет обидчик, злоумышленник зашел в подъезд и поджег коврик у двери на втором этаже. Удостоверившись, что пламя распространяется, он быстро ретировался, но, правда ненадолго. Неотвратимость наказания наступила в результате плодотворной работы полиции, наших партнеров из СК, а также представителя прокуратуры Марии Щибрик и судьи Андрея Минеева", - отметил полковник Горелых.

поджигатель жилого дома, Екатеринбург(2018)|Фото: ГУ МВД по Свердловской области

По его сведениям, в результате действий "мстителя" сгорело имущество в четырех квартирах, жильцам вместе с несовершеннолетними детьми в буквальном смысле приходилось выпрыгивать со второго этажа в снег, чтобы спасти свою жизнь. Во время пожара погиб пенсионер, который не смог выбраться из задымленного жилища и отравился продуктами горения, остальные потерпевшие получили травмы различной степени тяжести.

зал судебных заседаний, суд, табличка(2018)|Фото: ГУ МВД по Свердловской области

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31.01.2018 16:03 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:03 Екб


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В Екатеринбурге осужден поджигатель жилого дома
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