Набойченко намерен оставить пост председателя Общественной палаты Свердловской области

Председатель Общественной палаты Свердловской области Станислава Набойченко намерен оставить свой пост после формирования нового состава в августе 2018 года. Об этом он сказал Накануне.RU после окончания межрегионального семинара-совещания по вопросам организации работы общественных наблюдателей на выборах президента РФ, который прошел сегодня в Екатеринбурге на площадке УрФУ.

"Говорить о формировании нового состава рано, впереди еще много времени, но я нахожусь на должности председателя уже третий срок, и дальше его занимать просто неприлично", - поделился планами на будущее Набойченко.

Отвечая на вопрос, не жалко ли расставаться с общественной работой, председатель палаты заявил, что "любая общественная нагрузка – это ущерб счастливой личной жизни".

Бывший ректор УГТУ-УПИ, а ныне- заведующий кафедрой металлургии цветных металлов УрФУ, не исключает, что место председателя региональной ОП займет заместитель председателя ОП Свердловской области, председатель президиума экономической коллегии адвокатов региона Владимир Винницкий.

"Он разумный, зрелый человек, юрист с хорошими связями, – считает Набойченко, – мы в свое время его делегировали в Общественную палату России. Тем не менее, выбирать [председателя] будут люди. Если он согласится, можно его на эту должность двигать".