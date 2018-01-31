В екатеринбургском метрополитене в час пик резко остановили движение вагонов

В екатеринбургском метрополитене остановили движение вагонов. Очевидцы сообщают, что со станции "Площадь 1905 года" поезда не идут в сторону проспекта Космонавтов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По техническим причинам увеличено время ожидания поездов. Кто знает что случилось? Операторы кричат, а теперь сказали, что движение остановили совсем", - пишут уральцы.

О том, что случилось, рассказали в полиции.

"Ничего криминального в екатеринбургском метрополитене сегодня не происходило. Оснований для каких-либо опасений и для того, чтобы не посещать подземку, у граждан нет абсолютно никаких. Тем не менее, определенные неудобства для людей действительно были, но очень непродолжительное время. Произошел так называемый технический сбой в движении электричек. Сейчас все нормализовано, метро работает в обычном режиме", - рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.