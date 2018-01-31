"Нам нечего делить": главы ДНР и ЛНР подписали протокол о намерениях создать единое таможенное пространство

Глава ДНР Александр Захарченко и и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник подписали протокол о намерениях тесного сотрудничества в экономике и создания единого таможенного пространства. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации главы ДНР.

В рамках протокола также было подписано соглашение о сотрудничестве между ГП "Донецкая железная дорога" и государственным унитарным предприятием "Луганская железная дорога", согласно которому планируется взаимодействие в вопросах грузоперевозок и пассажирского железнодорожного транспорта.

Пасечник совершил свой первый официальный визит в ДНР и провел встречу с Захарченко.

"Нам нечего делить. У нас один народ, одна земля, одна задача. Подписанный протокол будет полезен для наших экономик и не допустит политических спекуляций на теме взаимодействия наших территорий. И, безусловно, станет гарантом социальной стабильности наших республик", — подчеркнул Пасечник.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Пасечник вступил в должность и.о. главы ЛНР 24 ноября. До этого он возглавлял МГБ ЛНР.