Тюменские приставы арестовали 500 тонн зерна у многомиллионного должника

Тюменские судебные приставы арестовали 500 т зерна у местной компании, задолжавшей сельхозпроизводителю более 4 млн 66 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП в Тюменской области.

Тюменское предприятие закупило свыше 700 т зерна у Курганского производителя. Изначально, покупателем выступила крупная строительная компания, однако позднее было подписано трехстороннее соглашение о замене стороны в договоре, по которому новый покупатель принял на себя в полном объеме права и обязанности первоначального покупателя по договору купли-продажи зерна. Товар новый покупатель принял, а вот обязательства по оплате не исполнил. Руководство сельскохозяйственного предприятия обратилось в суд. Судья удовлетворил требования истца.

Судебные приставы арестовали 500 т зерна, принадлежащего организации, оставив его должнику на ответственное хранение без права распоряжения и пользования.

После ареста организация-должник в течение 10 дней погасила задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор.