"Газпром" получил от Германии разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2"

Сегодня "Газпром" получил разрешение от федеральных органов Германии на прокладку газопровода "Северный поток-2", сообщает пресс-служба компании.

По словам главы газовой компании Алексея Миллера, это решение является ключевым и открывает возможность для начала строительства важного участка морского газопровода в территориальных водах Германии и берегового приемного терминала в Грайфсвальде.

Как сообщало Накануне.RU, акционеры Nord Stream 2 инвестировали в проект 3 млрд евро в 2017 г.