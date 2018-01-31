Стала известна программа визита Путина в Ростов, где пройдет заседание президиума Госсовета

Завтра, 1 февраля, президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Ростов-на-Дону.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, там он проведет заседание президиума Государственного совета по вопросу о развитии промышленного потенциала российских регионов. Также в ходе поездки глава государства осмотрит новый международный аэропорт "Платов" и посетит производственное объединение "Ростсельмаш", где ознакомится с новыми образцами сельскохозяйственной техники.

Кроме того, в режиме видеоконференции Путин даст старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС и пообщается с работниками станции.

Напомним, ранее источник Накануне.RU утверждал, что заседание президиума Госсовета состоится как раз на территории "Ростсельмаша".