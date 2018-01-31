Ноябрянка получила семь лет за попытку продать 2,6 килограмма "синтетики"

Суд отправил жительницу Ноябрьска в колонию за попытку в составе банды распространить несколько килограммов наркотиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

В сентябре 2015 г. жительница Ямала вошла в состав банды, созданной для торговли наркотиками. Она получала адреса нахождения тайников с зельем и либо передавала их "коллегам", либо хранила у себя и фасовала на мелкие партии. После она осуществляла "закладки" и сообщала клиентам, где взять зелье. В сентябре 2016 г. вместе с коллегой забрала 2,6 кг "синтетики", разделила наркотики пополам и хранила в подсобке. В декабре в ходе обыска всю партию изъяли силовики.

Суд наказал преступницу семью лет годами колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда. По ходатайству гособвинителя суд конфисковал у ноябрянки "ВАЗ 21120": машину она купила на заработанные "бизнесом" деньги.