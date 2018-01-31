В 2017 году полицейские Зауралья изъяли из незаконного оборота 142 тыс. литров контрафактного алкоголя

Полицейские Зауралья в 2017 году изъяли из незаконного оборота 142 тыс. литров контрафактного алкоголя, в том числе, завезенного нелегально из Казахстана, об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник УМВД России по Курганской области Олег Ильиных, передает корреспондент Накануне.RU.

Ильиных добавил, что на госгранице в Петухово функционирует полицейский пост, где сотрудники тщательным образом проверяют все автомобили и грузовые машины.

"Проблема контрабанды спиртного из Казахстана пока не решена. При проверке транспорта наши сотрудники изымают весь нелегальный алкоголь, после этого он передается в Росспиртпром", - сказал глава УМВД.

Олег Ильиных обратил особое внимание на тот факт, что алкоголизация населения региона сегодня - одна из главных проблем.

"90% всех убийств, а их было в 2017 году в Зауралье зафиксировано 104, совершаются в состоянии алкогольного опьянения", - добавил главный полицейский Зауралья.