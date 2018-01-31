"Если что-то, то мы сразу отреагируем". Директор СМУ КПД в Кургане вышел из поля зрения силовиков

Недобросовестный застройщик Павел Жданов - директор скандально известного СМУ КПД, чьи дома долго не могли сдать в эксплуатацию, а дольщики постоянно выходили на митинги, избежал уголовной ответственности - дело в его отношении прекращено 28 января, об этом сообщил начальник УМВД России по Курганской области Олег Ильиных, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Расследование шло на протяжении 18 месяцев. В действиях Жданова не выявлено состава преступления, поэтому уголовное дело прекращено. Но если что-то вдруг выяснится новое, какие-нибудь нарушения вновь, то мы сразу отреагируем", - отметил Ильиных.

Как ранее сообщало Накануне.RU, застройщик СМУ КПД благодаря усилиям судебных приставов вернул 15 млн рублей долгов по зарплате. Напомним, процесс сдачи домов СМУ КПД вызвал большую шумиху - Павла Жданова хотели подвести под статью, было заведено уголовное дело - дольщики утверждали, что якобы по его вине строительство жилых домов необоснованно затягивается. Горожане первый раз выходили на митинг в конце июня позапрошлого года, после проведения которого городские и областные власти поставили вопрос с вводом жилья СМУ КПД на особый контроль. Сейчас все проблемные жилые комплексы "Аврора", "Апельсин" и "Снегири" сданы.