На Среднем Урале оштрафовали больницу за то, что медицинские документы 1989 года лежали на полу прачечной

Прокуратура Североуральска по сообщению СМИ провела проверку в городской больнице. За невыполнение требований законодательства по сохранности медицинских документов, которые содержат персональные данные, учреждение оштрафовали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Установлено, что 14 октября 2017 года на полу помещения прачечной бывшего здания стационара ГБУЗ Свердловской области "Североуральская ЦГБ" посторонними лицами были обнаружены десятки читаемых медицинских документов (истории родов, диспансерные книжки 1989 года) пациентов родильного отделения (ранее ЦГБ Североуральска). В этих документах содержались данные пациентов родильного отделения, их могли увидеть посторонние лица. Документы должны были быть уничтожены в 2014 году в связи с истечением срока их хранения. Суд назначил медучреждению штраф в размере 25 тыс.руб. Постановление вступило в силу. Медицинские документы уничтожены.

31.01.2018 15:17 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU

17:17 Екб





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На Среднем Урале оштрафовали больницу за то, что медицинские документы 1989 года лежали на полу прачечной