Заместитель министра Прикамья возглавила департамент градостроительства и архитектуры Перми

Заместитель министра по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Мария Норова назначена исполняющим обязанности начальника городского департамента градостроительства и архитектуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Соответствующее распоряжение подписал глава Перми Дмитрий Самойлов. К своим обязанностям Мария Норова приступит с 1 февраля.

Напомним, информация о том, что Норова возглавит городской департамент появилась еще на прошлой неделе, но в администрации не подтвердили и не опровергли эти сведения.

Ранее Мария Норова работала в правительстве Пермского края – с марта 2016 г. она занимала должность заместителя министра по управлению имуществом и земельным отношениям. В органах власти работает с 2003 г., имеет высшее образование – закончила с отличием Российский государственный торгово-экономический университет по специальности "Специалист коммерции".