Носов призвал сохранить "зеленый щит" вокруг Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание по экологии. Его основным вопросом стала проблема санитарной рубки в лесах, находящихся в черте города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, специалисты отдела экологии, муниципального предприятия "Служба экологической безопасности" совместно с представителями общественных организаций в прошлом году провели обследование 7 тыс. 746 гектаров городских лесов. По итогам проверки было выделено пять участков, подлежащих сплошной санитарной рубке. Как пояснила ведущий специалист отдела по экологии и природопользованию Юлия Мелькова, на данных территориях деревья повреждены ветровалом, пожарами и насекомыми-вредителями.

В частности, в квартале №5 на берегу реки Тагил, со стороны северной границы города, низовой пожар, произошедший несколько лет назад, уничтожил березы, сосны, ели и осины, сейчас лес заражен болезнями и вредителями. Объем вырубки там самый большой, и, по предварительным подсчетам, составит 735 кубических метров. Также для сплошной санитарной рубки выделены участки на Новой Кушве за прудками на реке Ежовка, в районе туберкулезного диспансера, в поселке Горбуново рядом с коллективными садами "Весна" и "Дружба", а также территория в районе Голого Камня, пострадавшая в 2017 году из-за верхового пожара.

Решение о сплошной вырубке принимается после тщательного обследования специалистом-лесопатологом, вырубка производится только там, где биологическая устойчивость леса очень низкая. В последующем на данных участках лес восстанавливается искусственным или естественным путем. По информации отдела по экологии и природопользованию, в городе накоплен небольшой, но положительный опыт проведения сплошных санитарных рубок, которые способствуют оздоровлению лесных территорий и более быстрому их восстановлению.

Сергей Носов подчеркнул актуальность данной проблемы и отметил, что необходимо пропагандировать бережное отношение к лесу и показывать горожанам работу тагильских экологов. Глава города дал поручение составить расширенный план работы по сохранению и восстановлению поврежденных лесных насаждений на ближайшие 10 лет.

"Надо сделать все, чтобы вокруг города сохранить "зеленый щит" из лесов", - сказал мэр.