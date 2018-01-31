Главный полицейский Зауралья рассказал об объединении шадринских отделов

В Курганской области объединят отделы полиции, об этом сообщил начальник УМВД России по региону Олег Ильиных в ходе пресс-конференции для журналистов, передает корреспондент Накануне.RU.

Изменения, в частности коснутся города Шадринска и Шадринского района - там появится новый межмуниципальный отдел вместо старых двух.

Ильиных добавил, что такая процедура тщательно была обговорена с федеральным руководством.

"Главная наша цель - это оптимизация руководящих должностей, а также введение должностей рядового состава - оперативников, участковых и инспекторов ДПС. Нам в Москве сказали - сокращайте управленческий аппарат и за счет этого вводите сотрудников, которые непосредственно работают на земле. Поэтому мы решили пойти по этому пути", - отметил главный полицейский региона.