"Деньги дал сын". Вслед за Порошенко генпрокурор Украины Луценко неделю отдыхал на Сейшелах

Генпрокурор Украины Юрий Луценко неделю отдыхал с семьей на Сейшельских островах в Индийском океане. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сам заявил в Брюсселе и заверил, что у них с женой есть для этого достаточно средств. Сам Луценко является кумом Петра Порошенко, а жена Ирина - представителем Порошенко в Верховной раде.

По данным СМИ, семья Луценко провела новогодний отпуск на Сейшельских островах, арендовав две виллы с видом на океан комплекса "Four Seasons Resort" - одного из самых дорогих отелей Сейшел. Генпрокурор отметил, что "никаких излишеств там не было", а расходы оплатил сын, "который занимается бизнесом". Отмечается, что всего на отдыхе было потрачено более $50 тыс., что в десять раз меньше расходов Порошенко на Мальдивах.

"Если сравнивать цену отдыха Луценко с ценой отдыха Порошенко, то Юрий Витальевич просто посидел с чекушкой на берегу Днепра", - сыронизировал журналист Александр Дубинский.

Как сообщало Накануне.RU, тайный отдых украинского президента на Мальдивах стал одним из поводов к возобновлению массовых акций за отставку Порошенко.