Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева номинировали на французскую премию "Сезар"

Фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева номинирована на французскую премию "Сезар". Об этом сообщили во французской Академии кинематографических искусств и техник, передает ТАСС.

Картина представлена в номинации "Лучший иностранный фильм". Лауреаты будут объявлены 2 марта.

Как сообщало Накануне.RU, ранее российский фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева номинировали на премию "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке".

Напомним, премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" получила картина "На пределе" производства Германии и Франции. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", также представленный в этой номинации, в итоге остался без этой награды.