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За ходом выборов президента будут следить около 170 тысяч общественников. Фадеев провел "инструктаж" в Екатеринбурге
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секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге 31 января под руководством секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева состоялся межрегиональный семинар-совещание по вопросам организации работы общественных наблюдателей на выборах президента РФ. В нем участвовали представители общественных палат, рабочих групп и избирательных комиссий Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Прикамья, Башкортостана и Красноярского края, передает корреспондент Накануне.RU.
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Как пояснил журналистам по окончании мероприятия Фадеев, стать наблюдателем в индивидуальном порядке нельзя, но это можно сделать через некоммерческие организации (НКО), с которыми общественные палаты (ОП) регионов подписали соглашения о сотрудничестве.

"Общественные палаты подписывают соглашения с большим количеством НКО, и задача желающего стать наблюдателем - заявиться через одну из этих организаций, а индивидуальные заявки ОП не рассматривает, - прояснил Фадеев. - У нас в стране в среднем тысяча избирательных участков в каждом регионе, а в Свердловской области, например, 2,5 тыс. Надо стремиться к тому, чтобы на каждом участке [от общественников] было два наблюдателя. Вот и считайте, две, а то и 5 тыс. наблюдателей – это очень много. Поэтому палата и подписывает соглашения с НКО. Мы не начальники региональным палатам, но думаю, что будет подготовлено по два наблюдателя от ОП на каждом участке".

секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев(2018)|Фото: Накануне.RU

Путем умножения двух наблюдателей от региональных общественных палат на тысячу участков в 85 субъектах РФ получается, что за выборами будут следить около 170 тыс. общественников. Наблюдателей в ходе семинара готовили к самым неожиданным ситуациям, в том числе нештатным.

"Например, какой должна быть табличка наблюдателя, какого цвета, должна ли она быть утверждена ЦИК или нет? Есть и масса технических моментов. У многих региональных ОП нет печатей. Тогда с какой бумагой наблюдатель придет на избирательный участок, что он предъявит?" - перечислил далеко не все возможные форс-мажоры секретарь Общественной палаты РФ. И вспомнил, что в прошлые годы были случаи, когда при подсчете бюллетеней на участке гас свет. Поэтому у наблюдателя теперь есть даже фонарик…

"Есть "Памятка наблюдателю", выпущенная ЦИК, в которой даются обширные разъяснения, - отметил Фадеев. - Я сам ее читал часов восемь, а кто-то на это потратил и 15 часов, чтобы разобраться во всех нюансах, связанных, в том числе, с нештатными ситуациями при голосовании".

выборы президента-2018, памятка наблюдателю(2018)|Фото: ЦИК РФ

Заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев, также обучавший участников семинара, напомнил, что ОП РФ совместно с рядом общественных организаций подготовлен "золотой стандарт" наблюдения на избирательных участках.

заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев(2018)|Фото: Накануне.RU

"Этот четко формализованный перечень того, что должны знать и делать наблюдатели, состоит из 40 самых разных вопросов, и на все надо знать ответы", - пояснил Григорьев.

А Фадеев, завершая разговор с журналистами, подчеркнул главное новшество, которое избиратели наверняка оценят на участках в марте 2018 года. Им станет, по его словам, "не политизированное наблюдение от партий, как это было на выборах в региональные заксобрания или Госдуму", а наблюдение общественников в лице представителей региональных ОП.

Другие новости по темам: Общественная палата РФ, выборы президента, общественные наблюдатели, Валерий Фадеев, Максим Григорьев
31.01.2018 15:19 Мск | Андрей Яловец
17:19 Екб


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За ходом выборов президента будут следить около 170 тысяч общественников. Фадеев провел "инструктаж" в Екатеринбурге
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