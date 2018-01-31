Роспотребнадзор обнаружил нарушения в детсаду на Среднем Урале: пищеблок закрыли на 40 суток

На Среднем Урале Роспотребнадзор внепланово проверил Юшалинский детский сад №11 "Колокольчик", что в Тугулымском районе. Были обнаружены многочисленные нарушения.

"Пищеблок детского сада недостаточно оборудован технологическим и моечным оборудованием, нарушаются требования к оборудованию помещений пищеблока, отсутствует приточно-вытяжная система вентиляции, в помещениях пищеблока не проводится дезинсекция и дератизация. Нарушаются требования к хранению уборочного инвентаря, мытью посуды, не проводится своевременный ремонт напольного покрытия, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств", - сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

По результатам проверки был составлен протокол об административном нарушении. Поскольку ранее юридическое лицо уже подвергалось административному штрафу, протокол был направлен в Тугулымский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности детского учреждения. В итоге деятельность пищеблока детсада "Колокольчик" была приостановлена на 40 суток.