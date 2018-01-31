В Нефтеюганском районе определили перспективные отрасли развития промышленности

Губернатор Югры Наталья Комарова во время поездки в Нефтеюганский район провела совещание по формированию интерактивной карты промышленности региона. В нем приняли участие потенциальные инвесторы, предприниматели, руководители предприятий и представители органов местного самоуправления, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Глава региона подчеркнула, что документ создается для развития промышленных и производственных мощностей абсолютно всех территорий Югры. Наталья Комарова отметила, что несмотря на то, что регион остается нефтегазовой опорой страны, важно перестроиться на диверсификацию экономики, а уже существующие предприятия переориентировать на современные запросы.

"Нефть и газ - это наше все. Потому что это - работа и жизнь практически для всех югорчан. Но следует помнить, что отрасли тоже нужны инновационные подходы, она должна быть эффективной, высокопроизводительной. И это огромный сегмент для развития предпринимательской инициативы. В этой связи хочу акцентировать внимание на предложение компании "Роснефть" выстраивать партнерские отношения с местными организациями и компаниями", - обратилась к собравшимся губернатор.

В качестве еще одного направления для развития территории Наталья Комарова назвала лесные ресурсы и дикоросы, отметив, что такая продукция крайне высоко ценится в мире.

По словам главы региона, Нефтеюганский район уже сегодня имеет мощную развитую инфраструктуру – транспортную сеть, железную дорогу, реки, вблизи расположен крупный международный аэропорт. Кроме того, здесь зафиксирован один из самых высоких процентов экономически активного населения в Югре, функционируют крупные предприятия по нефтедобыче, есть обрабатывающие производства. Промышленная карта Югры станет главным помощником для представителей всех уровней бизнеса. На нее уже нанесены 43 проекта района, девять из них – приоритетные. К обрабатывающим секторам относятся – четыре проекта.

"Есть интересные проекты резидентов Технопарка, их нужно развивать. В их числе разработка и производство инновационных материалов для проведения ремонтно-изоляционных работ", - отметил исполняющий обязанности директора департамента промышленности Югры Василий Дудниченко.

Перспективными направлениями для территории он назвал нефтепереработку, машиностроение, глубокую переработку дикоросов и рыбы. Сегодня запасы дикоросов в Югре оцениваются в 62 тыс. тонн.

Потенциально в Нефтеюганском районе могут появиться проекты в сфере газопереработки и газохимии, производство по выпуску запчастей для нефтесервиса, выпуск химических реагентов для нефтяной отрасли. Кроме того, востребованным будет производство по ремонту трубной продукции. Сейчас в Югре только два таких предприятия, и они покрывают от силы 20% рынка.

Департамент промышленности округа также видит перспективу в создании производства по пошиву спецодежды, создание металлургического мини-завода.