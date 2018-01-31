Саакашвили анонсировал новый митинг за отставку Порошенко

Украинское "Движение новых сил", лидером которого является Михаил Саакашвили, возобновляет массовые акции за отставку президента Петра Порошенко. Об этом говорится в сообщении движения в Facebook.

"Накипело. Тайный роскошный отдых Порошенко на частном острове на Мальдивах во время войны, уничтожающая критика международных партнеров президентского законопроекта об антикоррупционном суде, незаконное судилище над Саакашвили и его ночной домашний арест. Они все должны уйти прочь! Украине нужен новый путь! Этот путь начинается по выполнению нашего первого требования - отставки Порошенко, который является гарантом коррупции и президентом олигархов. Мы начинаем демонтаж системы коррупции и олигархов", - говорится в заявлении.

Митинг в Киеве намечен на воскресенье, 4 февраля.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 19 декабря Саакашвили объявил мораторий на проведение акций протеста после штурма Октябрьского дворца. Однако после назначения ему судом ночного домашнего ареста он заявил о возобновлении массовых акций.