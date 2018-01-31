Подследственный экс-министр спорта Прикамья ушел с поста замдиректора футбольного клуба "Амкар"

Бывший министр спорта Пермского края Павел Лях, проходящий по делу о махинациях при реконструкции стадиона "Динамо", ушел с должности заместителя директора футбольного клуба "Амкар", передает корреспондент Накануне.RU.

"Павел Лях ушел с поста замдиректора с сегодняшнего дня, 31 января. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

Напомним, в октябре 2016 г. Лях был отстранен от должности из-за возбужденного дела о хищениях при реконструкции спорткомплекса "Динамо". По делу проходит его бывший заместитель Руслан Садченко. Чиновники якобы "увели" по фиктивным бумагам 13 млн руб. из бюджета во время реконструкции стадиона. В октябре 2017 г. бывшего чиновника отпустили из-под домашнего ареста под подписку. Топ-менеджером клуба он стал 9 января.