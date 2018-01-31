Следователи Москвы объявили в розыск подозреваемого в вербовке в ИГ*

В Москве в розыск объявлен 21-летний молодой человек, осуществляющий вербовку россиян к вступлению в международную террористической организацию "Исламское Государство" (запрещена в РФ), сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Москве.

По результатам доследственной проверки в отношении него возбуждено уголовное дело.

Как отмечается, еще в 2015 году он выехал на территорию Сирии, где вступил в террористическую организацию и принял на себя обязанность осуществлять склонение и вербовку других жителей России к вступлению в нее.

"В настоящее время подозреваемый находится в федеральном розыске. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.