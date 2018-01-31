"Не могут держать себя в руках": в Кремле обратили внимание на потасовку Шевченко и Сванидзе

В Кремле обратили внимание на потасовку журналистов, членов президентского Совета по правам человека Максима Шевченко и Николая Сванидзе в прямом радиоэфире. Свой комментарий по ситуации дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, инцидент случился в студии радио "Комсомольская правда". Речь зашла о Великой Отечественной войне и фигуре Сталина. В какой-то момент Сванидзе пригрозил Шевченко, что "даст ему в морду". Последний не испугался и предложил перейти к действиям. Сванидзе нанес Шевченко пощечину, но получил еще более жесткий отпор.

Произошедшее сегодня прокомментировали в Кремле.

"Не знаю, будут ли сделаны (им) замечания. Я в этом контексте скажу: а вы критикуете Министерство культуры за то, что они отозвали прокатное удостоверение для фильма про похороны Сталина. Видите, насколько даже такие мастодонты не могут совладать со своими эмоциями, не могут держать себя в руках", - цитирует Дмитрия Пескова "Интерфакс".

Напомним, недавно министр культуры России Владимир Мединский объяснил запрет проката фильма "Смерть Сталина". По его словам, картина пройдет дополнительную юридическую экспертизу.