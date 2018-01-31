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Константин Семин: "Кремлевский доклад" – стандартная политика кнута и пряника для элит Цель "Кремлевского доклада" – оказать давление на российскую элиту. И в этом смысле, я думаю, действия государственных органов власти США будут вполне эффективными. Потому что мы знаем, где находятся слабые места нашей элиты, и прекрасно понимаем, что Запад вполне может дотянуться до них. Просто по ряду причин он раньше этого не делал, рассчитывая на какое-то другое разрешение этой конфликтной ситуации – вероятно, на капитуляцию. Капитуляции явной он не дождался, поэтому действует аккуратно и постепенно.
31.01.2018
экспертное мнение ;
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Экспертизу нового здания школы в Щучьем Озере закончат к 5 февраля
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Проект школы в Щучьем Озере (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров в компании главы Октябрьского района Георгия Поезжаева, подрядчика и проектировщика проинспектировал строительство школы в селе Щучье Озеро. Проект будущего учебного заведения проходит государственную экспертизу. Заключение выдадут к началу следующей недели, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства края.
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На строительной площадке установлено ограждение, снесено старое здание, очищена площадка, вынесены все инженерные сети, сети энергетики и телефонизации, которые мешали строительству. Ранее для строительства школы предлагали типовой проект, однако позже от него решили отказаться.

В связи с геологическими особенностями местности для возведения безопасного и качественного здания необходимо усилить фундамент. Кроме того, дополнительно включены системы подачи питьевой воды в школу, сети пожаротушения и новая котельная.

Проект школы в Щучьем Озере(2018)|Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

"Задержка реализации проекта при получении заключения государственной экспертизы произошла из-за изменений в проекте, которые связаны с особенностями местности и объекта. Поэтому, с учетом всех изменений, проект получился не типовой, а практически новый, индивидуальный", - сказал Кокшаров.

В здании школы расположатся столовая, актовый и спортивный залы, а также помещения для дополнительных занятий. На время строительства ученики 1-4 классов занимаются в новом, открытом в 2015 г. детском саду "Сказка". Старших школьников возят в село Енапаево.

Напомним, об ужасающем состоянии школы местные жители рассказали еще перед 2016-17 учебным годом. В размещенном в сети видео местный житель рассказывает о том, что здание не стали ни сносить, ни капитально ремонтировать, а подвергли лишь косметическим изменениям.

Щучье Озеро, аварийное здание школы(2017)|Фото: vk.com

В итоге старое здание рухнуло

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31.01.2018 13:39 Мск | Михаил Лукашкин
15:39 Екб


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Экспертизу нового здания школы в Щучьем Озере закончат к 5 февраля
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