Конкурс на должность главы фонда капитального ремонта Пермского края продолжится

Региональная служба по тарифам (РСТ) приняла решение отменить не сам конкурс на замещение должности руководителя Фонда капитального ремонта Пермского края, а лишь первый его этап, на котором проверялась полнота предоставленных документов, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники в краевом правительстве.

В РСТ эту информацию корреспонденту Накануне.RU не подтвердили и не опровергли. В ведомстве сообщили, что официальный ответ будет дан во вторник.

Напомним, ранее стало известно, что краевая прокуратура выявила ряд нарушений в процедуре конкурса. Якобы не был соблюден 30-дневный срок для сбора справок, подтверждающих отсутствие не снятой или погашенной судимости.

Сам конкурс должен был пройти в три этапа: анализ анкетных данных, тестирование на знание законодательства и собеседование. По итогам первого этапа на должность главы фонда претендовали руководитель УК "Фемида" Станислав Зимин, и. о. руководителя фонда Дмитрий Баранов, начальник юридического отдела ООО "Д-Марк" (Тюмень) Николай Вторушин и главный инженер строительной компании "Пигмалион" Александр Головачев.

Также для участия в конкурсе заявлялся Михаил Альметов, последним местом работы которого был "Уралкалий". Однако комиссия сочла, что участник не соответствует установленным требованиям и не допустила его ко второму этапа конкурса.