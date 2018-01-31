Соцсеть "ВКонтакте" удалила девять "колумбайн-сообществ" и посты в четырех сообществах аналогичной тематики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскомнадзора.

"На основании требований уполномоченных органов администрация социальной сети "ВКонтакте" удалила девять так называемых "колумбайн-сообществ". Еще в четырех сообществах удалены посты аналогичной тематики", - говорится в сообщении

Сообщается, что данные группы содержали противоправную информацию, способную побудить несовершеннолетних к асоциальным поступкам, результатом которых могли стать действия суицидального характера. "Ранее ссылки на эти сообщества были внесены Роскомнадзором в Единый реестр запрещенной информации", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранительные органы намерены проверить версию о взаимосвязи вооруженных нападений на школы в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, которые произошли в течение одной недели в январе. Одна из версий - связь происшествий посредством социальных сетей.