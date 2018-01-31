В Ивановской области учительница русского и литературы била школьников прямо на уроках

В Ивановской области прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против педагога школы, избивавшей учеников прямо на уроках.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все произошло в одном из образовательных учреждений города Пучеж: проверка показала, что учитель русского языка и литературы во время уроков по своим предметам неоднократно наносила удары учащимся, в том числе деревянной указкой по различным частям тела. Как отметили в прокуратуре, из-за этого дети испытывали физическую боль, психические и нравственные страдания.

Прокурором района в адрес директора школы уже внесено представление, в котором поставлен вопрос об увольнении педагога. Кроме этого, материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Напомним, недавно в Иркутской области был уволен учитель, заставлявший старшеклассников применять силу к младшим детям. Уголовного преследования ему удалось избежать.