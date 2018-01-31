Вместо исправительных работ - восемь лет строгача. Уральцу, который открыл огонь в детском лагере "Дружба", изменили приговор

Свердловский областной суд изменил приговор участнику нападения на детский оздоровительный лагерь "Дружба". Вместо 450 часов исправительных работ мужчина проведёт в колонии строгого режима восемь лет.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, 26 июля 2016 года Артемий Маленьких вместе со друзьями отмечал свой день рождения. Праздник компания продолжила у детского оздоровительного лагеря "Дружба" в с.Ключи Белоярского района, где мужчины стали распивать спиртное, нецензурно выражаться, задирать прохожих.

Сотрудники ЧОП сделали замечание и компания уехала. После обвиняемый съездил домой за охотничьим ружьем, вернулся в лагерь и принялся стрелять по людям. Ранения получили воспитатель детского лагеря и родственник одного из сотрудников.

В ноябре 2017 года мужчине назначили 450 часов обязательных работ, но прокуратура обжаловала приговор. После изучения материалов Свердловский областной суд отменил приговор и назначил новый. Действия Маленьких признали как покушение на убийство. Суд назначил 8 лет и 10 дней лишения свободы в колонии строгого режима.

Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.