В Госдуму внесен проект о пересмотре потребительской корзины

Депутаты Госдумы внесли в "нижнюю палату" поправки в закон о потребительской корзине, которые отменяют перенос её пересмотра на 2021 г. С инициативой выступили "справедливороссы", передает корреспондент Накануне.RU.

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Состав потребительской корзины должен пересматриваться не реже раза в пять лет. Однако принимая решение об увеличении МРОТ до уровня прожиточного минимума, Правительство решило отменить пересмотр корзины в 2018 г. Авторы проекта предлагают пересмотреть состав в кратчайшие сроки, так как он не соответствует регламентам Минздрава.

Сейчас на одного гражданина приходится в год 126,5 кг хлебных продуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг иных овощей и бахчевых культур, 60 кг фруктов, 23,8 кг сахара и кондитерских изделий, 58,6 кг мясопродуктов, 18,5 рыбопродуктов, 290 кг молока и молочных продуктов, 11 кг растительных масел и маргарина, 4,9 кг соли, чая и специй и 210 яиц. Однако рациональные нормы, утвержденные Минздравом, другие: 96 кг хлебных продуктов (на 30,5 кг меньше установленного объема потребительской корзины), 90 кг картофеля (на 10,4 кг меньше), 140 кг прочих овощей и бахчевых культур (на 25,4 кг больше), 100 кг фруктов (на 40 кг больше), 73 кг мясопродуктов (на 14,4 кг больше), 22 кг рыбопродуктов (на 3,5 кг больше), 325 кг молока и молочных продуктов (на 35 кг больше), 260 яиц (на 50 штук больше).

"Таким образом, необходимость установления нового набора продовольственных товаров, включенных в потребительскую корзину, обусловлен как с юридической, так и с сущностной точек зрения", - отмечают депутаты.