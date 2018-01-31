Математик Богатов, обвиняемый в экстремизме, отпущен под подписку о невыезде

Преподаватель математики Дмитрий Богатов, обвиняемый в экстремизме, отпущен следователями столичного главка СКР из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом сообщил его адвокат Саркис Дарбинян, передает ТАСС.

"Только что мне стало известно о том, что следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку моего подзащитного Богатова", - сказал защитник.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 30 января Богатов, обвиняемый в призывах к терроризму и организации массовых беспорядков, был отпущен из-под домашнего ареста. Стало известно, что следовали столичного главка СКР отпустили Богатова в связи с отсутствием оснований для продления ему меры пресечения. Однако позднее стало известно, что уголовное преследование в отношении Богатова может продолжиться.

Ранее экспертиза МВД не нашла доказательств вины математика.

Напомним, по данным СК, 29 марта 2017 года в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы. Следствие считало, что Богатов публиковал в соцсетях статьи и видеоролики с записями беспорядков, скрываясь за фейковым аккаунтом "Айрата Байширова".