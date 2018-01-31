В Китае назвали высказывания Трампа паническими и провокационными

Доклад президента США Дональда Трампа "О положении страны", зачитанный им в Конгрессе, вызвал осуждение со стороны Китая. Трамп назвал КНР и РФ соперниками, бросающими вызов "нашим интересам, нашей экономике, нашим ценностям".

Неофициальное издание Компартии Китая Global Times пишет, что США стоит перестать воспринимать КНР как соперника, а упоминание Китая в одном ряду с режимами-изгоями и террористическими группировками является провокацией.

Такая риторика, по мнению издания, представляется неприемлемой на фоне того, что лидеры КНР и США поддерживают тесные контакты, а между двумя странами налажено плодотворное экономическое сотрудничество.

Кроме того, американский президент в своей речи призвал конгрессменов положить конец "опасному сокращению оборонного бюджета" и "полностью финансировать наши великие вооружённые силы". В Китае предупреждают, что Соединённые Штаты и так уже являются государством с крупнейшим в мире оборонным бюджетом, и дальнейшее его увеличение может спровоцировать гонку вооружений, нежелательную не только для Китая, но и для всего мира: "Философия соперничества приведёт только к потерям для обеих сторон".

Как сообщало Накануне.RU, Министерство обороны КНР уже отреагировало на обращение Трампа, призвав обдумать увеличение ядерного арсенала НОАК.