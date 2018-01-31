Суд вновь отложил рассмотрение иска Екатеринбургского метрополитена к администрации города

Арбитражный суд Свердловской области отложил рассмотрение иска Екатеринбургского метрополитена по взысканию долгов с администрации города. Об этом сообщается в картотеке дел арбитража, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из документов суда, сегодня было принято решение, что заседание нужно отложить. Следующее запланировано на 2 марта этого года.

Напомним, иск в суд поступил 24 ноября прошлого года: речь идет о взыскании с "серого дома" 146,8 млн руб. Ранее судебные заседания по рассмотрению данного иска несколько раз переносились.