Первые новые серии "Простоквашино" покажут весной 2018 года

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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
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Константин Семин: "Кремлевский доклад" – стандартная политика кнута и пряника для элит Цель "Кремлевского доклада" – оказать давление на российскую элиту. И в этом смысле, я думаю, действия государственных органов власти США будут вполне эффективными. Потому что мы знаем, где находятся слабые места нашей элиты, и прекрасно понимаем, что Запад вполне может дотянуться до них. Просто по ряду причин он раньше этого не делал, рассчитывая на какое-то другое разрешение этой конфликтной ситуации – вероятно, на капитуляцию. Капитуляции явной он не дождался, поэтому действует аккуратно и постепенно.
31.01.2018
экспертное мнение ;
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Новости
31.01.2018 12:35 Мск (14:35 Екб)
культура | Центральный ФО | В России
Первые новые серии "Простоквашино" покажут весной 2018 года
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(2017) | Фото:

Первые новые серии мультфильма "Простоквашино" покажут весной 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Союзмультфильма".
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В целом с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий по 6,5 минут, общий хронометраж выпусков составит 195 минут. Все серии будут выполнены на новой технической базе киностудии в традиционной для "Простоквашино" технике рисованной анимации, отметили в "Союзмультфильме".

По словам художественного руководителя проекта Елены Черновой, браться за продолжение любимого с детства проекта и радостно, и в то же время тревожно.

"Радостно - потому что есть возможность вернуться в состояние детства, когда радость была важнее всего на свете - работы, забот, учебы, потому что можно отпустить фантазию в свободный полет представить, как живут герои "Простоквашино"… Тревожно - потому что историю надо рассказать и показать так, чтобы это было интересно и красиво, и перед нами стоят задачи и трудности, которые необходимо решить и преодолеть достойно", - приводит слова Черновой пресс-служба киностудии.

Как сообщало Накануне.RU, ранее писатель Эдуард Успенский написал открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, в нем он пожаловался на киностудию"Союзмультфильм", которая планирует выпустить продолжение "Простоквашино" без его разрешения.

Напомним, авторы нового проекта намерены показать, как изменилось "Простоквашино" за 20 лет вместе со страной. Общий объем средств, выделенных на создание продолжения знаменитого советского мультфильма, составит 300 млн рублей.

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31.01.2018 12:35 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:35 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.06.2017 15:01 Мск
Продолжение мультфильма "Простоквашино" снимут за 300 млн рублей

Ранее 02.06.2017 03:49 Мск
В России за три года снимут 30 новых серий "Простоквашино"








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Первые новые серии "Простоквашино" покажут весной 2018 года
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