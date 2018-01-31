Первые новые серии "Простоквашино" покажут весной 2018 года

Первые новые серии мультфильма "Простоквашино" покажут весной 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Союзмультфильма".

В целом с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий по 6,5 минут, общий хронометраж выпусков составит 195 минут. Все серии будут выполнены на новой технической базе киностудии в традиционной для "Простоквашино" технике рисованной анимации, отметили в "Союзмультфильме".

По словам художественного руководителя проекта Елены Черновой, браться за продолжение любимого с детства проекта и радостно, и в то же время тревожно.

"Радостно - потому что есть возможность вернуться в состояние детства, когда радость была важнее всего на свете - работы, забот, учебы, потому что можно отпустить фантазию в свободный полет представить, как живут герои "Простоквашино"… Тревожно - потому что историю надо рассказать и показать так, чтобы это было интересно и красиво, и перед нами стоят задачи и трудности, которые необходимо решить и преодолеть достойно", - приводит слова Черновой пресс-служба киностудии.

Как сообщало Накануне.RU, ранее писатель Эдуард Успенский написал открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, в нем он пожаловался на киностудию"Союзмультфильм", которая планирует выпустить продолжение "Простоквашино" без его разрешения.

Напомним, авторы нового проекта намерены показать, как изменилось "Простоквашино" за 20 лет вместе со страной. Общий объем средств, выделенных на создание продолжения знаменитого советского мультфильма, составит 300 млн рублей.