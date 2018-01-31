Максим Решетников о ЧС в Горнозаводском районе: "Мы должны сделать выводы из случившегося"

Губернатор Пермского края Максим Решетников на сегодняшнем заседании краевого правительства призвал руководителей ведомств сделать вывод из чрезвычайной ситуации в поселке Сараны Горнозаводского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

"Сейчас режим ЧС снят, но нам нужно сделать выводы из случившегося. Эта ситуация показала, что ряд территорий оказался не готов к подобным происшествиям. Мы должны быть готовы к таким ЧП — зимний период в регионе долгий", — отметил Максим Решетников.

Напомним, 22 января в поселке Сараны оказались разморожены 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов, в которых проживает свыше 400 человек, в том числе 133 ребенка. Помимо этого, не работали детский сад и школа. Холод стоял также в фельдшерско-акушерском пункте. 11 домов остались без водоснабжения. Восстановление системы велось силами Региональной службы по тарифам.

Глава РСТ Антон Удальев сообщил, что режим ЧС в Горнозаводском районе был снят в ночь на 27 января. В результате аварии в экстренном порядке специалистам пришлось перекладывать треть теплосетей поселка и практически все подводы к домам.

"Причина такого развития ситуации – некорректные решения со стороны администрации Горнозаводского района, замалчивание реальных проблем, несвоевременные доклады в РСТ и в МЧС. В момент возникновения аварии, 21 января, муниципалитет не запрашивал дополнительные силы и средства для устранения поломок и сообщал о благоприятном прогнозе восстановления работоспособности системы теплоснабжения. Руководством района не была оперативно организована работа по определению потребности в материалах и оборудования для устранения аварии. В результате в ликвидации последствий аварии было задействовано 110 специалистов, в том числе 70 человек – работники аварийных бригад, 40 человек ГУ МЧС", - заявил Антон Удальев.

Также руководитель РСТ выразил отдельные слова благодарности службам, которые пришли на помощь жителям замерзающего поселка.

Максим Решетников дал поручение министерству территориальной безопасности пополнить резервные ресурсы для возможности использования при ликвидации ЧС, организовать работу на договорной основе с ремонтными службами в случае чрезвычайных ситуаций, а также организовать тренировку глав муниципальных районов, поселений по действиям при ЧС.