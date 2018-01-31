В Перми детсадовец обморозил руку во время прогулки

Департамент образования Перми разбирается в обстоятельствах, при которых один из воспитанников детского сада №94 серьезно обморозил руку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Сотрудники департамента образования с 8.00 находятся в детском саду для выяснения обстоятельств случившегося. Будут опрошены заведующий, воспитатель, родители мальчика. Обеспечение безопасности, сохранение здоровья детей – главные задачи, которые стоят перед учреждением, поэтому вопрос находится сейчас на особом контроле", - уточнили в мэрии.

По некоторым данным, пермяк пострадал 30 января. В тот день его отцу позвонила воспитатель и попросила забрать мальчика. В разговоре с родителями детсадовец рассказал, что во время прогулки потерял варежку. Воспитатель попыталась найти ее, но не отправила мальчика в здание, - "не могла оставить его одного". В ответ на просьбы пустить его туда погреться воспитатель якобы лишь требовала замолчать.

Родители отвезли сына в травмпункт, где у него диагностировали обморожение кисти первой степени, которое может развиться до второй. Мать и отец ребенка написали на имя заведующей заявление с просьбой перевести его в другой детский сад. Воспитатель попросила у семьи пострадавшего воспитанника прощения.