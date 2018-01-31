В центре Екатеринбурга из-за рекламного щита "Мотива" "повело" жилой дом

В Екатеринбурге на Куйбышева, 57 рекламный щит, который установлен на крыше жилого дома, давит на здание сверху. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам депутата, на Куйбышева, 57 жители дома "объявили войну" щиту.

"Не все, правда, в курсе, что со стороны двора и внутри второго подъезда пятиэтажка усилена балками – "повело" из-за строительства метрополитена. До сих пор к трещинам приделаны "маячки", чтобы вовремя заметить просадку. Вдобавок "груз" пиара давит сверху", - пишет Альшевских.

Рекламная конструкция весит более шести тонн, установили ее в 2004 году. Сразу же в квартирах последнего этажа начались постоянные протечки, потрескались стены и потолок. В заявлении, которое передали жильцы Андрею Альшевских, сказано, что фирма-организатор использует общее имущество незаконно.

"Мы арендуем эту рекламную конструкцию. Она находится в собственности подрядчика, которому мы просто предоставляем рекламные материалы для размещения", - пояснили в компании "МОТИВ".