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Константин Семин: "Кремлевский доклад" – стандартная политика кнута и пряника для элит Цель "Кремлевского доклада" – оказать давление на российскую элиту. И в этом смысле, я думаю, действия государственных органов власти США будут вполне эффективными. Потому что мы знаем, где находятся слабые места нашей элиты, и прекрасно понимаем, что Запад вполне может дотянуться до них. Просто по ряду причин он раньше этого не делал, рассчитывая на какое-то другое разрешение этой конфликтной ситуации – вероятно, на капитуляцию. Капитуляции явной он не дождался, поэтому действует аккуратно и постепенно.
31.01.2018
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Новости
31.01.2018 12:16 Мск (14:16 Екб)
общество | Пермский край
В строящемся новом корпусе школы №59 Перми начат монтаж внутренних систем коммуникаций
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(2018) | Фото: gorodperm.ru

В строящемся новом корпусе школы №59 начат монтаж внутренних систем коммуникаций

Глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал ход строительства нового корпуса школы № 59 на Парковом. Здесь закончен монтаж каркаса здания и кровли, монтируются внутренние инженерные системы. 1 сентября корпус примет учеников.

До 2022 года в Пермском крае планируется построить 27 школ на 15 тысяч мест. Из них уже в этом году завершится строительство новых корпусов школы №59 в Дзержинском районе и школы №42 в Свердловском районе города. Таким образом, две тысячи пермских школьников получат возможность учиться в новых зданиях.

(2018)|Фото: gorodperm.ru

Ход строительства корпуса школы № 59 проинспектировал глава города Дмитрий Самойлов и депутаты гордумы. Здесь уже возведен железобетонный каркас здания и завершен монтаж кровли. Сейчас на объекте начат монтаж системы вентиляции, отопления, электрических сетей. Строительство ведется по графику. Новый корпус откроет свои двери для учащихся 1 сентября этого года.

Глава Перми отметил, что хороший темп строительства новых образовательных учреждений планируется выдерживать и в дальнейшем.

"Ежегодно мы планируем открывать одну-две школы. Эти планы поддержаны губернатором региона, который принял решение о софинансировании из краевого бюджета пяти новых школ, которые планируется возвести в ближайшую пятилетку", - подчеркнул Дмитрий Самойлов.

(2018)|Фото: gorodperm.ru

Как пояснила директор школы Сильванера Антонова, после открытия нового корпуса у школы появится уникальная концепция и название "ЭнергиУМ". Учреждение совместно с партнерами будет выстраивать образовательную программу с упором на практико-ориентированную, прикладную деятельность в предметных областях энергетической направленности. В старом здании школы будут обучаться ребята с 1 по 4 класс, в новом – с 5 по 11 класс.

"Эффект от планомерных выездов главы города и депутатов гордумы на строящиеся объекты образования налицо. Сегодня сбалансированный подход городских властей к строительству и эксплуатации учреждений образования – это следствие анализа совместной предыдущей работы", - отметил депутат Пермской городской думы Василий Кузнецов.

Напомним, в прошлом году после большого капитального ремонта открылись два учреждения – школа №112 в Мотовилихинском районе, которая теперь носит название "Город дорог" и выстраивает сотрудничество с предприятиями транспортной отрасли, а также школа №14 (ранее школа №73) в Кировском районе, которая нацелена на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.

(2018)|Фото: gorodperm.ru

Годом ранее, в 2016 году, была открыта школа "Мастерград" на 1200 мест в микрорайоне Пролетарский. Это учреждение специализируется на градостроительной отрасли. В 2015 году открылся новый корпус Дягилевской гимназии.

Стоит отметить, что у городского проекта "Школа на пятерку" большое будущее. Так, например, уже разработана проектно-сметная документация для строительства нового корпуса школы №93, в этом году документация будет разрабатываться для строительства нового корпуса гимназии №3 в Орджоникидзевском районе. В этом же году начнется капитальный ремонт здания школы в Мотовилихинском районе по адресу: улица Ивана Франко, 43.

(2018)|Фото: gorodperm.ru

Отдельное внимание уделяется строительству спортивных сооружений при школах. Осенью прошлого года открылись два объекта – спортивная площадка в школе дизайна "Точка" и стадион в школе "Мастерград", в декабре – спортивно-образовательный центр при школе №32. В начале этого года начались занятия в спортивном зале школы №102, который был построен благодаря сотрудничеству администрации Перми и компании "ЛУКОЙЛ".

К новому учебному году планируется ввести в эксплуатацию спортивную площадку в школе №135, завершить строительство площадки в школе №41. В 2019 году запланировано строительство спортплощадок в школах №115 и 82. В школе №25 спортивная площадка должна появиться к 2020 году.

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31.01.2018 12:16 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
14:16 Екб


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В строящемся новом корпусе школы №59 Перми начат монтаж внутренних систем коммуникаций
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