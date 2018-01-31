Волынец сняла свою кандидатуру с выборов президента и поддержала Путина

"Кандидат в кандидаты" на пост президента России, председатель движения "Национальный родительский комитет", бывший кандидат в депутаты Госдумы от Пермского края Ирина Волынец заявила, что ей удалось собрать необходимое для регистрации количество подписей. Всего в регионах было собрано 130 тыс. подписей, после выбраковки к сдаче в ЦИК подготовлены 105 тыс. подписей. Однако сдавать их в избирком она не будет, передает корреспондент Накануне.RU.

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Сегодня последний день сдачи подписей в ЦИК. Волынец перед визитом в избирком дала пресс-конференцию в Москве. Она заявила, что снимает свою кандидатуру в поддержку президента России Владимира Путина. По ее словам, решающим моментом стали инициативы по поддержке семей с детьми, внесенные главой государства. Все они содержатся в программе "Национального родительского комитета".

"Я приняла решение о том, что с этого дня я прекращаю участие в выборах. Не просто отказываюсь, а делаю это в пользу действующего президента, который в своей предвыборной кампании и, думаю, в период следующего срока, поставил в фокус семью и детей", - сказал она.

"Это не бегство с дистанции, а усиление совместной работы", - добавила Волынец.

Как сообщало Накануне.RU, свою кандидатуру с выборов сняла журналист Екатерина Гордон. Подписи в ЦИК сдали президент России Владимир Путин, кандидат от "Партии роста" Борис Титов и Григорий Явлинский от "Яблока", а также кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин. Сегодня бизнес-тренер Михаил Козлов, выдвинутый "Партией социальной защиты", вместо подписей избирателей принес в ЦИК пачки чистой бумаги.