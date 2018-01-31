В Анапе произошло землетрясение. МЧС: "Жертв и разрушений нет"

Сегодня утром в Анапе произошло землетрясение. Жители города ощутили толчки.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, все случилось в акватории Черного моря в 13 км от берега и на глубине 10 км. Там произошло сейсмособытие магнитудой 4,2.

"Жертв и разрушений нет. Жалоб от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что эвакуация населения не производилась. Ситуация находится на контроле МЧС.

Напомним, совсем недавно в акватории Черного моря произошло землетрясение. Жители Туапсинского района почувствовали толчки.