В Донецке собрались выпускать трамваи

В Донецке планируют в 2018 году выпустить первые трамваи. Государственное предприятие "Донецкий электротехнический завод" начало реализацию проекта в конце прошлого года. Новые трамваи планируется сделать энергоэкономичными, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства промышленности и торговли ДНР.

Проект является долгосрочным и будет реализован в несколько этапов. Завод приступил к разработке конструкторской документации и технологической оснастки. Ожидается, что экономия в потреблении энергии составит порядка 40%. В связи с тем, что трамвайный парк ДНР сильно изношен, выпуск планируется наладить в кратчайшие сроки.

Донецкий электротехнический завод был построен в 1915 году. С введением экономической блокады со стороны Украины в 2014 году завод потерял большинство заказов, а после остановки снова запущен в конце 2017 года.